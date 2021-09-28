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Перемовини щодо нової коаліції в Німеччині можуть початися до кінця тижня

Автор: Артур Родивилов

Соціал-демократична партія Німеччини планує до кінця тижня почати перемовини щодо коаліції з "Зеленими" і Вільною демократичною партією (ВДП). СДПН виграла вибори в Бундестаг, обійшовши християнську коаліцію Ангели Меркель.

Про це повідомляє РБЦІК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютзеніх заявив, що готовий зустрітися з майбутніми партнерами по тристоронній коаліції та закликав "Зелених" і ВДП зосередитися на зустрічі та попередніх перемовинах.

Головний кандидат у канцлери Німеччини Олаф Штольц висловив сподівання, що трьом партіям вдасться створити "прагматичну і готову до співпраці коаліцію".

Таким чином, блок християнського демократичного союзу і християнського соціального союзу (ХДС/ХСС), від якого останні роки канцлером була Ангела Меркель, не буде представлений в уряді країни.

Нагадаємо, що соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів.

Так, у новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.

Додамо, що президент США Джо Байден відреагував на перемогу соціал-демократів, назвавши їх "стійкими".

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Выбори в Німеччині