Перемовини щодо нової коаліції в Німеччині можуть початися до кінця тижня

Соціал-демократична партія Німеччини планує до кінця тижня почати перемовини щодо коаліції з "Зеленими" і Вільною демократичною партією (ВДП). СДПН виграла вибори в Бундестаг, обійшовши християнську коаліцію Ангели Меркель.
Про це повідомляє РБЦІК-Україна з посиланням на Reuters.
Лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютзеніх заявив, що готовий зустрітися з майбутніми партнерами по тристоронній коаліції та закликав "Зелених" і ВДП зосередитися на зустрічі та попередніх перемовинах.
Головний кандидат у канцлери Німеччини Олаф Штольц висловив сподівання, що трьом партіям вдасться створити "прагматичну і готову до співпраці коаліцію".
Таким чином, блок християнського демократичного союзу і християнського соціального союзу (ХДС/ХСС), від якого останні роки канцлером була Ангела Меркель, не буде представлений в уряді країни.
Нагадаємо, що соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів.
Так, у новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.
Додамо, що президент США Джо Байден відреагував на перемогу соціал-демократів, назвавши їх "стійкими".