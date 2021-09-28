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Переговоры по новой коалиции в Германии могут начаться до конца недели

Автор: Артур Родивилов

Социал-демократическая партия Германии планирует до конца недели начать переговоры по коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). СДПГ выиграла выборы в Бундестаг, обойдя христианскую коалицию Ангелы Меркель.

Об этом сообщает РБЦІК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютзених заявил, что готов встретиться с будущими партнерами по трехсторонней коалиции и призвал "Зеленых" и СвДП сосредоточиться на встрече и предварительных переговорах.

Главный кандидат в канцлеры Германии Олаф Штольц выразил надежду, что трем партиям удастся создать "прагматичную и готовую к сотрудничеству коалицию".

Таким образом, блок Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), от которого последние годы канцлером была Ангела Меркель, не будет представлен в правительстве страны.

Напомним, что социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.

Добавим, что президент США Джо Байден отреагировал на победу социал-демократов, назвав их "стойкими".

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Выборы в Германии