Переговоры по новой коалиции в Германии могут начаться до конца недели

Социал-демократическая партия Германии планирует до конца недели начать переговоры по коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). СДПГ выиграла выборы в Бундестаг, обойдя христианскую коалицию Ангелы Меркель.
Об этом сообщает РБЦІК-Украина со ссылкой на Reuters.
Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютзених заявил, что готов встретиться с будущими партнерами по трехсторонней коалиции и призвал "Зеленых" и СвДП сосредоточиться на встрече и предварительных переговорах.
Главный кандидат в канцлеры Германии Олаф Штольц выразил надежду, что трем партиям удастся создать "прагматичную и готовую к сотрудничеству коалицию".
Таким образом, блок Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), от которого последние годы канцлером была Ангела Меркель, не будет представлен в правительстве страны.
Напомним, что социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.
Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.
Добавим, что президент США Джо Байден отреагировал на победу социал-демократов, назвав их "стойкими".