Байден оцінив успіхи соціал-демократів на виборах до Бундестагу
Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images )
У Німеччині перемогу на виборах до парламенту здобула Соціал-демократична партія. Президент США Джо Байден оцінив успіхи соціал-демократів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецьке видання RND.
Він назвав "стійкою" Соціал-демократичну партію Німеччини.
"Чорт візьми... Вони стійкі", - сказав Байден.
Вибори в німецький Бундестаг пройшли 26 вересня. ЦВК Німеччини оголосила, що перемогу на них здобула СДПН. Партія набрала 25,7% голосів. Це перша перемога соціал-демократів на виборах, починаючи з 2002 року.