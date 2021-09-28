Перемовини щодо нової коаліції в Німеччині можуть початися до кінця тижня

Соціал-демократична партія Німеччини планує до кінця тижня почати перемовини щодо коаліції з "Зеленими" і Вільною демократичною партією (ВДП). СДПН виграла вибори в Бундестаг, обійшовши християнську коаліцію Ангели Меркель.

Про це повідомляє РБЦІК-Україна з посиланням на Reuters .

Лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютзеніх заявив, що готовий зустрітися з майбутніми партнерами по тристоронній коаліції та закликав "Зелених" і ВДП зосередитися на зустрічі та попередніх перемовинах.

Головний кандидат у канцлери Німеччини Олаф Штольц висловив сподівання, що трьом партіям вдасться створити "прагматичну і готову до співпраці коаліцію".

Таким чином, блок християнського демократичного союзу і християнського соціального союзу (ХДС/ХСС), від якого останні роки канцлером була Ангела Меркель, не буде представлений в уряді країни.