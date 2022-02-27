Зустріч на Прип'яті. Україна їде на переговори з Росією: всі подробиці

Як повідомляється у Тelegram Зеленського, в ході телефонної розмови з Олександром Лукашенко, вони домовилися про зустріч делегацій України та Росії.

Зустріч делегацій без попередніх умов відбудеться на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

"Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Зазначимо, раніше Олександр Лукашенко запропонував Мінськ як майданчик для переговорів України і Росії. Україна не підтримала таку пропозицію і президент Володимир Зеленський пояснив таку позицію тим, що Україні не буде вести переговори в тій країні, з території якої на Україну летять ракети. При цьому Зеленський і представники ОП неодноразово підкреслювали, що Україна готова до переговорів, але в нейтральному місці. Російська ж сторона заявляє, що Україна нібито від переговорів відмовляється. При цьому, російська сторона сьогодні приїхала в Гомель для переговорів.

Війна в Україні

Рано-вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про спецоперацію в Україні. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і того ж дня Росія почала обстрілювати українські міста. В Україні запроваджено воєнний стан, у багатьох містах запроваджено комендантську годину. Зокрема у Києві, який став однією з найгарячіших точок війни, комендантський час із забороною на вихід на вулицю запровадили з вечора суботи до ранку понеділка.

Вже четверту добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч агресору. Наприклад, у Харкові, де сьогодні помітили російську техніку, повідомляють, що військові РФ здаються в полон місцевій владі. За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, російські військові не мають зв'язку з командуванням і не знають, що робити далі. Взяті в полон солдати заявляють, що вони нібито не знали, що їдуть на війну до України. За їхніми словами, їх відправляли на "навчання".