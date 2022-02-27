ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про переговори з РФ: я не дуже вірю в результат, але нехай спробують

Новость на русском →
Україна, Неділя 27 лютого 2022 18:12
Зеленський про переговори з РФ: я не дуже вірю в результат, але нехай спробують Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори між Україною та Росією, що проходять на українсько-білоруському кордоні. Він заявив, що не дуже вірить в результат цієї зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення гаранта.

"Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Олександром Лукашенком домовився про переговори з російською делегацією. Лідер Білорусі пообіцяв, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Пізніше стало відомо, що українська делегація вирушила на кордон з Білоруссю, де пройде переговорний процес.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна