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Переговоры между Украиной и Россией начнутся в ближайшие часы, - Вениславский

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 19:02
Переговоры между Украиной и Россией начнутся в ближайшие часы, - Вениславский Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Делегация Украины на переговорах с Россией сменила маршрут до места встречи с делегацией РФ на участке границе с Беларусью. Встреча начнется в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа и представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского в эфире канала "Рада".

"Переговоры могли начаться с минуты на минуту, поскольку расстояние от Киева до места проведения переговоров небольшое. Но в связи с ситуацией делегация маршрут изменила, поэтому я думаю, что переговоры начнутся на протяжении ближайших нескольких часов", - отметил он.

Он также не назвал состав делегации, чтобы не подвергать их опасности.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в переговоры между Украиной и Россией.

Подробнее в материале "Встреча на Припяти. Украина едет на переговоры с Россией: все подробности".

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