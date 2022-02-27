Переговоры между Украиной и Россией начнутся в ближайшие часы, - Вениславский

Делегация Украины на переговорах с Россией сменила маршрут до места встречи с делегацией РФ на участке границе с Беларусью. Встреча начнется в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа и представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского в эфире канала "Рада".

"Переговоры могли начаться с минуты на минуту, поскольку расстояние от Киева до места проведения переговоров небольшое. Но в связи с ситуацией делегация маршрут изменила, поэтому я думаю, что переговоры начнутся на протяжении ближайших нескольких часов", - отметил он.

Он также не назвал состав делегации, чтобы не подвергать их опасности.