Переговори по Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їх закінчення, - Єрмак

Переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і в Тристоронньої контактної групи стають жертвами дезінформації відразу після їх завершення. У зв'язку з цим підтримку українським делегаціям повинен надавати Центр протидії дезінформації.
Про це на форумі "Україна 30" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, українські делегації переговорного процесу "нормандської четвірки" і ТКГ зацікавлені, щоб цей Центр почав працювати і надавав підтримку.
"Тому що важкі, але так необхідні переговори, які там проходять, вони сьогодні теж є об'єктом дезінформації, маніпуляції, яка виходить і починає свою брудну технологію буквально за кілька секунд після закінчення переговорів", - заявив Єрмак.
Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні презентують Центр протидії дезінформації.
Як роз'яснив Єрмак, Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони. Він може запрацювати вже наступного тижня.