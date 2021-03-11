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Переговори по Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їх закінчення, - Єрмак

Автор: Ігор Литвиненко

Переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і в Тристоронньої контактної групи стають жертвами дезінформації відразу після їх завершення. У зв'язку з цим підтримку українським делегаціям повинен надавати Центр протидії дезінформації.

Про це на форумі "Україна 30" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, українські делегації переговорного процесу "нормандської четвірки" і ТКГ зацікавлені, щоб цей Центр почав працювати і надавав підтримку.

"Тому що важкі, але так необхідні переговори, які там проходять, вони сьогодні теж є об'єктом дезінформації, маніпуляції, яка виходить і починає свою брудну технологію буквально за кілька секунд після закінчення переговорів", - заявив Єрмак.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні презентують Центр протидії дезінформації.

Як роз'яснив Єрмак, Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони. Він може запрацювати вже наступного тижня.

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