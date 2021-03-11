Переговори по Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їх закінчення, - Єрмак

Переговори по Донбасу в рамках нормандського формату і в Тристоронньої контактної групи стають жертвами дезінформації відразу після їх завершення. У зв'язку з цим підтримку українським делегаціям повинен надавати Центр протидії дезінформації .

За його словами, українські делегації переговорного процесу "нормандської четвірки" і ТКГ зацікавлені, щоб цей Центр почав працювати і надавав підтримку.

"Тому що важкі, але так необхідні переговори, які там проходять, вони сьогодні теж є об'єктом дезінформації, маніпуляції, яка виходить і починає свою брудну технологію буквально за кілька секунд після закінчення переговорів", - заявив Єрмак.