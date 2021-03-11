Центр протидії дезінформації запустять на базі РНБО. Стало відомо коли
Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони України. Очікується, що він може запрацювати вже наступного тижня.
Про це на форумі "Україна 30" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Найближчим часом розпочне свою роботу такий міжнародний центр, який буде створено на базі РНБО. Цей орган не буде політичним, президент буде здійснювати контроль і стежити за його діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне роботу", - зазначив Єрмак.
Він додав, що на сьогодні декілька міжнародних партнерів підтвердили зацікавленість в участі в роботі цього центру.
Зазначимо, що Міжнародний центр протидії дезінформації буде оцінювати медійні загрози і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі.
Нагадаємо, раніше Єрмак розповів про інформаційну війну проти України і заявив, що проти неї воюють батальйони інтернет-тролів і ботів.