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В Україні презентують Центр протидії дезінформації

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 13:42
В Україні презентують Центр протидії дезінформації Фото: чоловік за ноутбуком (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні сьогодні презентують Центр протидії дезінформації. Він буде протидіяти міжнародній дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 30".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що центр буде створений на базі Ради національної безпеки та оборони, а президент буде здійснювати необхідний контроль.

"Я впевнений, що наступного тижня такий центр розпочне свою роботу", - зазначив він.

Раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко підкреслював, що мова йде в першу чергу про медійні загрози. Планується моніторити ситуацію і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі.

При цьому Центр протидії міжнародній дезінформації буде лише однією з частинок цього великого центру, який буде працювати над іншими різними викликами, відзначав глава Мінкульту.

Нагадаємо, Ткаченко анонсував, що 11 березня буде велика презентація проекту.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський на початку тижня анонсував, що в Україні скоро запустять центр протидії дезінформації. Він повинен почати роботу найближчим часом.

Глава держави відзначав, що в майбутньому центр "повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".

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