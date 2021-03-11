Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию, - Ермак

Переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения. В связи с этим поддержку украинским делегациям должен оказывать Центр противодействия дезинформации.
Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы этот Центр начал работать и оказывал поддержку.
"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - заявил Ермак.
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Украине презентуют Центр противодействия дезинформации.
Как разъяснил Ермак, Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны. Он может заработать уже на следующей неделе.