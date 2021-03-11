Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию, - Ермак

Переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения. В связи с этим поддержку украинским делегациям должен оказывать Центр противодействия дезинформации .

По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы этот Центр начал работать и оказывал поддержку.

"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - заявил Ермак.