UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию, - Ермак

Автор: Игорь Литвиненко

Переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения. В связи с этим поддержку украинским делегациям должен оказывать Центр противодействия дезинформации.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы этот Центр начал работать и оказывал поддержку.

"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - заявил Ермак.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Украине презентуют Центр противодействия дезинформации.

Как разъяснил Ермак, Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны. Он может заработать уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины пропагандаАндрей ЕрмакКонтактная группа
Читайте также
Ермак: против Украины применяются батальоны интернет-троллей
Ермак пожаловался послам G20 на участившиеся нарушения "тишины" на Донбассе
Прогноз погоды