Переговорный процесс Украины и РФ: Зеленский раскрыл детали подготовки

Переговорные группы Украины работают со странами Глобального Юга и США над обменом военнопленных, возвращением детей и граждан других государств, а также готовят площадки для будущих встреч лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время брифинга .

"Что касается переговорного процесса. Сейчас наша команда работает по линии Катар - Саудовская Аравия - Турция - ОАЭ - Швейцария - США. То есть, кроме Америки - Глобальный Юг", - пояснил президент.

Он отметил, что это было его задание секретарю СНБО Рустему Умерову и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку на эту неделю.

"Там двусторонний трек. Все эти страны, в которых находится наша делегация, они все помогали с вопросом обмена военнопленных, возвращения детей. Также с возвращением некоторых пленных, которые были взяты в плен россиянами, которые являются гражданами других стран. И все эти площадки сейчас прорабатывает наша сейчас команда", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что там фиксируются положительные результаты.

"Брифинг я получу полный в субботу вечером. Что касается этих стран, как потенциальных площадок для будущих встреч лидеров в двустороннем или трехстороннем формате", - добавил он.

Зеленский также сообщил, что на следующей неделе будет европейский трек.

"Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров. Потому что некоторые надо расставить точки относительно гарантий безопасности. Поэтому я думаю, мы будем на разных площадках иметь несколько встреч. Я думаю на уровне лидеров, я бы так назвал, наша вашингтонская группа, и другие группы европейских лидеров, будем встречаться", - подытожил глава Украины.