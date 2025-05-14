Переговоров без Путина в Турции не будет? Что говорят у Зеленского

Если российский диктатор Владимир Путин не появится на переговоры в Стамбуле, решение об участии украинской делегации в переговорах будет принимать лично президент Владимир Зеленский.

"Решение будет принимать президент безусловно, должны ли (в таком случае - ред.) о чем-то говорить. Но тогда точно (это переговоры - ред.) не на уровне президента. Давайте здесь зафиксируем, что президент может разговаривать только с субъектом Путиным. Потому что это о решениях, это об ответственности. Все остальное - это о пропаганде", - отметил Подоляк.

В переговорах делегаций нет смысла

По его словам, украинская делегация, конечно, будет присутствовать в Стамбуле вместе с президентом, но только главе государства решать, "нужно ли доиграть в ту игру, которую предлагают американцы" с точки зрения переговоров.

"Я смысла в этом особого не вижу (говорить не на уровне лидеров - ред.). И президент Украины четко это понимает. Здесь или-или. То есть или мы действительно хотим выйти на какие-то решения, а тогда надо, чтобы был Путин. Если там Путина нет, то это приехали люди, которые просто будут озвучивать стандартные пропагандистские клише. К реальности они не имеют никакого отношения", - отметил советник руководителя ОП.

Переговоры как площадка для пропаганды РФ

По мнению Подоляка, представители России будут использовать площадку в Турции для того, чтобы озвучить все те же "хотелки" Путина.

"Лавров и тот же Ушаков уже неоднократно это говорил, что они "готовы к немедленным безусловным переговорам", но только если мы выполним условия. А какие условия? Мол, если будете готовы: признать территории российскими; признать, что Украина не имеет права на свою субъектность; признать, что не имеем по сути права на свою армию; и не имеем права на партнерские/альянские отношения. Это все - нереалистично в полном смысле, а другого Лавров просто произнести не сможет в силу определенных лингвистических сложностей с русским языком у него", - подчеркнул Подоляк.

Он еще раз напомнил, что есть четкая позиция Зеленского, который хочет лично встретиться с Путиным, потому что только такая встреча может принести какие-то решения.

"И это действительно могут быть решения, они могут там так или иначе сложно рождаться, сложная может быть дискуссия. Но между тем это могут быть решения предварительные. Но если там нет Путина, то никаких решений точно не будет", - подчеркнул Подоляк.