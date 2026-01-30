Переговоры, встреча с Путиным и "секреты" Анкориджа: главные заявления Зеленского для СМИ

Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби могут перенести, а самым сложным остается вопрос территорий. Впрочем, Украина готова к деэскалации , если на такой шаг пойдет РФ и прекратит удары по энергетике.

Главное:

Если Россия не бьет по нашей энергетике - мы не будем бить по их энергетике.

Территории и ЗАЭС - это один вопрос.

Встреча с Путиным в Москве невозможна, пусть приезжает в Киев.

Мне никто не сообщал, о чем договаривались в Анкоридже, наверняка говорили о Донбассе.

Историю с Гренландией могут использовать, чтобы у нас забрать территории и де-юре это признать.

Встречу Украины и РФ в воскресенье в Абу-Даби могут перенести.

Три задачи для Федорова - закрытие неба, разобраться с вопросом бусификации, решить вопрос о контрактной армии.

Подписывать мирный план должны президенты.

Уполномоченного по Беларуси нет, но в планах назначить.

К вступлению в ЕС технически мы будем готовы в 2027 году. Будет гибридная война против вступления в Евросоюз.

Ниже приведены основные тезисы прямым языком

О прекращении ударов против энергообъектов

В Абу-Даби американская сторона отдельно говорила с Украиной. США сказали, что хотят поднять вопрос деэскалации - "с обеих сторон демонстрировать те или иные шаги по неиспользованию дальнобойных возможностей, чтобы обеспечить больше пространства для дипломатии".

У нас нет официальной договоренности о прекращении огня... Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между Украиной и Россией не было.

Территории ЗАЭС - это один вопрос

Очень проблемный вопрос - это видение окончания этой войны. Компромисс - это о том, что должны сделать две стороны, а не только Украина. Хотя и не очень справедливо искать компромисс между жертвой и агрессором.

Пока мы не можем найти компромисс по территориям - речь идет о Донецкой области. США предлагают свободную экономическую зону. В Абу-Даби обсуждали что такое свободная экономическая зона. На следующей встрече ждем фидбек от РФ.

Вопрос о ЗАЭС входит в перечень территориальных вопросов.

Встреча с Путиным в Москве невозможна

Безусловно невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев - пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно.

О чем Трамп и Путин говорили в Анкоридже

Мне никто не сообщал, о чем договаривались в Анкоридже. Но у нас есть сигналы, что обсуждались ключевые вопросы. Я считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень сложные именно из-за того, что они были в каком-то формате обсуждены ранее.

Если встреча у них была только одна, то не сложно понять, что во время встречи на Аляске говорили наверняка о Донбассе и, думаю, о замороженных российских активах.

Гарантии безопасности от США

Я считаю, что если документ по гарантиям безопасности готов и они не являются условием для чего-то еще, то может быть подписание.

Что касается европейцев, их нет в этом документе, но они есть в другом. И есть связанные вещи между этими документами. Европейцы могут помочь нам профинансировать некоторые вещи.

Я считаю, что эти документы надо подписывать перед финальным решением. На мой взгляд, это правильный шаг. Если это "дай на дай", то это другая тактика. Мой сигнал был такой: подписание гарантий безопасности - добрая воля.

Логика такая: подписали, а потом ратифицирует Конгресс. Если мы подписали, а войну не закончили, то Конгресс ничего не будет ратифицировать. И в чем проблема, если написано, что гарантии безопасности будут действовать тогда, когда закончится война? Я ее не вижу.

Грендандия

На мой взгляд, история с Гренландией - это специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас забрать территории и де-юре это признать. Если где-то там те территории просто признают, то что будет у нас? Если признают там, то вероятность, что признают и здесь. Вот что происходит.

О составе делегации РФ в Абу-Даби

Я считаю, что это более высокий состав делегации, чем было до этого. Важно, что встреча была не о лекциях по истории. Это очень важный момент. На мой взгляд, другой уровень и они серьезнее относились к переговорам. Мы сейчас ждем фидбека от РФ и США. И, на наш взгляд, Россия с Америкой уже имели соответствующие контакты.

Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье в Абу-Даби. Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном.

Ключевые задачи для министра обороны Федорова

Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Михаилу Федорову:

закрытие неба;

разобраться с вопросом бусификации;

поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии.

Мирный план из 20 пунктов и фидбек от РФ

Это американский план, в котором сегодня есть 20 пунктов. Мы бьемся над двумя пунктами. По остальным пунктам, которые в этом плане есть, мы соглашаемся. Надеемся, что РФ так же будет соглашаться.