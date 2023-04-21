Чехия хочет добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году, - Павел

Сегодня, 21 апреля, президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия уже в этом году должна добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Сегодня после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Павел заявил, что Чешская Республика должна добиваться в Европейском Союзе начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, ведь этого хочет Киев.

Он также раскритиковал односторонние блокады импорта украинского зерна, которые ввели Польша, Словакия и другие страны из-за проблем со сбытом собственного производства. Павел отметил, что вместо этого ЕС мог бы, например, ввести временные тарифы.

По его словам, скорейшее членство Украины в ЕС отвечает интересам Чехии, и Чехия должна настаивать на том, чтобы "переговоры о вступлении с Украиной действительно начались до конца этого года".

"Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем безопаснее мы будем здесь", - сказал Павел.

Напомним, мы сообщали, что Чехия полностью отказалась от российского газа.

К тому же, Чехия не будет запрещать импорт агропродукции из Украины, ведь по словам министр сельского хозяйства Чехии Зденека Некула, для этого нет оснований.

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