В парламенте Чехии поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году

Чехия поддерживает начало переговоров по членству Украины в Евросоюзе в этом году. Такое решение - в ее интересах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny , об этом заявила спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова.

По ее словам, Украина считает реальным начало переговоров о вступлении в Евросоюз в этом году.

"Конечно, мы поддерживаем, чтобы это произошло, это также в наших интересах", - сказала она.

При этом председатель Сената Чехии Милош Выстрчил, российское вторжение в Украину может также увеличить шансы других стран на вступление в ЕС и ускорить этот процесс.