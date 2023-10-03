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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже осенью, - МИД Чехии

Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Чехия считает, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже этой осенью или в начале следующего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной был поставлен ряд условий, которые нужно выполнить для членства.

Сейчас наша страна рассчитывает начать переговоры по вступлению в ЕС до конца года. Для этого необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль, наша страна будет готова к вступлению в ЕС в течение двух лет.

Вчера, 2 октября, в Киеве состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой дипломаты обсудили дальнейшую поддержку Украины, будущее вступление нашей страны в Евросоюз и санкции против РФ.

Детальнее о встрече - читайте в материале РБК-Украина.

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