UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переговори про вступ України до ЄС можуть початись вже восени, - МЗС Чехії

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Чехія вважає, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже цієї осені або на початку наступного року.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Вступ України до ЄС

Минулого року Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, які потрібно виконати для членства.

Зараз наша країна розраховує розпочати переговори щодо вступу з ЄС до кінця року. Для цього необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наша країна буде готова до вступу в ЄС протягом двох років.

Вчора, 2 жовтня, в Києві відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, на якій дипломати обговорили подальшу підтримку України, майбутній вступ нашої країни до Євросоюзу та санкції проти РФ. 

Детальніше про зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВступ в ЄС