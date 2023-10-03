Переговори про вступ України до ЄС можуть початись вже восени, - МЗС Чехії

Вступ України до ЄС

Минулого року Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, які потрібно виконати для членства.

Зараз наша країна розраховує розпочати переговори щодо вступу з ЄС до кінця року. Для цього необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наша країна буде готова до вступу в ЄС протягом двох років.

Вчора, 2 жовтня, в Києві відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, на якій дипломати обговорили подальшу підтримку України, майбутній вступ нашої країни до Євросоюзу та санкції проти РФ.

Детальніше про зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.