Переговоры Украины и России в Стамбуле: о чем договорились и что дальше

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Что помешало согласовать прекращение огня?

Какой "меморандум" привезла Россия в Стамбул?

Каким будет новый большой обмен пленными?

Вернет ли Москва похищенных украинских детей?

Какой дедлайн выдвинула Украина для встречи с Путиным?



Что с "меморандумами" и будет ли прекращение огня

Украинская делегация приехала в Стамбул с четкими пунктами, заявил министр обороны Рустем Умеров. Первый из них - безусловное прекращение огня прямо сейчас с возможностью продления на три месяца.

"Мы считаем это основой для начала мирного урегулирования", - отметил Умеров.

Предложения по возможному прекращению огня стороны готовили после первой встречи 16 мая. Украина передала документ несколько дней назад, а россияне свой так называемый "меморандум" - сегодня. Как заявил глава нашей делегации, на изучение документа берут неделю, чтобы скоординировать дальнейшие шаги.

Первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что украинская сторона сегодня не получила ответ на свой документ. И подтвердил, что не видел до 2 июня проект "меморандума".

"Они передали его нам на встрече, поэтому мы не можем на них сейчас реагировать. Мы сказали России, что должны ознакомиться с ним", - добавил он.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что "меморандум" состоит из двух частей. Первая - это видение Москвы долгосрочного мира, вторая - шаги для полноценного прекращения огня. По его словам, во второй части "даже есть вариативность".

Как пишет Axios, позиция Москвы остается прежней. То есть документ содержит требования вывести войска из частично захваченных регионов и остальной набор неприемлемых условий. Официально украинская сторона это никак не комментировала.

Скорее всего, россияне действительно снова приехали в Стамбул с максималистскими требования. Сергей Кислица также добавил, что они наотрез отказываются от безусловного прекращения огня. "Все эти предложения не были приняты российской стороной. Но мы пришли к выводу, что эксперты продолжат рассматривать эту идею", - сказал он.

Это подтвердил и сам Мединский, который сообщил о предложении ввести прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, "чтобы командиры могли подобрать тела своих солдат".

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на это. "Я считаю, что (они, - ред.) идиоты. Потому что прекращение огня для того, чтобы не было убитых", - сказал он.

А на просьбу РБК-Украина прокомментировать российский "меморандум" заявил, что не видел его, но судя по утечкам, он содержит ультимативные требования.

О каких обменах договорились на второй встрече в Стамбуле

Вторым пунктом в Стамбуле было освобождение всех удерживаемых Россией украинцев. По словам Умерова, договорились сфокусироваться не на цифрах, а на конкретных категориях. По двум категориям должен пройти обмен в формате "всех на всех"

"Мы договорились об обмене всех на всех тяжелораненых и больных пленных. Вторая категория - это молодые солдаты от 18 до 25 лет", - рассказал он.

Кроме того, договорились о возвращении тел 6 000 погибших украинских военных. Мединский в свою очередь заявил, что 6 000 тел передадут на следующей неделе "в одностороннем порядке из христианских соображений, чтобы их могли по-человечески похоронить". При этом он добавил, что не знает, может ли украинская сторона передать тела погибших россиян, но если так, то "мы тоже примем".

Что касается будущего обмена пленными, то Мединский называет его самым масштабным. Он подтвердил, что по формуле "всех на всех" обменяют молодых солдат, а также тяжелораненых и больных. При этом он даже озвучил предположительные цифры.

"Обмен военнопленными будет паритетным. В целом не менее 1 000 человек. Возможно, больше. До 1200. Сейчас считают", - сказал он и добавил, что стороны запустят работу медицинских комиссий, а обмены будут проходить регулярно, не дожидаясь больших политических решений.

Президент Зеленский отметил, что точно будет еще один обмен "1000 на 1000" и, возможно, еще "200 на 200". По его словам, на этой неделе с Россией обменяются списками, после чего начнется верификация.

Что касается передачи тел, то президент говорит, что Украина согласилась передать тела 6 000 россиян. И допускает, что российской стороны могут быть проблемы, поскольку там из 6 000 тел опознали только 15%, а раньше были случаи, когда под видом погибших украинцев передавали своих убитых солдат.

Как Украина хочет додавить Россию в вопросе депортированных детей

Отдельно украинская сторона подняла вопрос передачи незаконно депортированных или удерживаемых на оккупированных территориях детей. Рустем Умеров сообщил, что сегодня россиянам передали список из нескольких сотен имен. А глава Офиса президента Андрей Ермак назвал эту инициативу первым тестом на искренность российских намерений.

Мединский, в свою очередь, цинично заявил, что оккупанты не похищали, а якобы эвакуировали детей. И готовы вернуть тех, у кого объявятся родственники. Он также отметил, что раньше Украина говорила о десятках тысяч вывезенных украинских детях, однако в Стамбуле передала список на 300+ фамилий.

"Вот этот список из 339 фамилий еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на шоу для бездетных европейских бабушек", - сказал российский переговорщик.

По мнению Зеленского, такие слова показывают отношение россиян к гуманитарному аспекту. Он также отметил, что Украина обвинила их в похищении 20 000 детей, но в ответ услышала, что вопрос максимум о сотнях.

"Наша команда обиделась на это. А я, честно говоря, не обижаюсь, а считаю, что это важная фиксация не количества, самого факта, что они соглашаются, что украли детей. Мы считаем тысячи, а они говорят, что вопрос о сотнях. Важно, что этот факт зафиксирован", - сказал Зеленский.

Не исключено, что в возвращении украинских детей действительно будут какие-то подвижки. По крайней мере, глава российской заверил, что список из 339 фамилий передадут в офис их омбудсмена, и пообещал: "все семьи воссоединятся, это вопрос чести".

Как пишет Axios, россияне сразу предложили вернуть 10 детей до 10 июля. Но это крайне небольшая часть от всего похищенных украинских детей.

Будет ли встреча с Путиным и какой дедлайн поставили россиянам

Третьим пунктом переговоров в Стамбуле была встреча на уровне лидеров. Рустем Умеров заявил, что только на таком уровне могут быть решены все ключевые вопросы. Причем не обязательно, чтобы Зеленский и Путин встречались условно с глазу на глаз. Можно привлечь и других лидеров - Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня", - добавил глава украинской делегации.

Отвечая на вопрос, когда может пройти третий раунд, спикер МИД Украины Георгий Тихий повторил, что это можно будет обсуждать, если российская сторона настроена на подготовку к встрече лидеров. В любом случае официальный Киев готов участвовать в следующих раундах, независимо от места проведения.

Примечательно, что сегодня Мединский вообще не комментировал ни пункт о встрече лидеров, ни требование Украины организовать ее в сроки с 20 до 30 июня. Куда активнее была принимающая турецкая сторона. Президент Эрдоган заявил, что собрать Путина, Зеленского и Трампа в Анкаре или Стамбуле, - это его самое большое желание.

Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к такой встрече. "Я ему (Эрдогану, - ред.) сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", - сказал он.

Однако с учетом всех моментов встреча Зеленского и Путина пока выглядит маловероятной, тем более если ограничиваться временными рамками до конца месяца. Согласно украинским предложениям, на такой встрече должны финализироваться параметры мирного соглашения. А судя по тому, что может потребовать Москва в своем "меморандуме", шансы даже на постоянное прекращение огня довольно призрачны.