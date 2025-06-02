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Зеленский о российском "меморандуме": похоже на ультимативные требования

Понедельник 02 июня 2025 19:58
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Зеленский о российском "меморандуме": похоже на ультимативные требования Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Россия в своем "меморандуме", вероятно, повторила ультимативные требования. Такую информацию получили разведки стран-партнеров Украины.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, он пока не видел российского меморандума лично.

"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - добавил президент.

Зеленский отметил, что открыто поделится своим мнением о "меморандуме", когда его увидит.

Россия передала Украине "меморандум"

Напомним, украинские и российские чиновники сегодня, 2 июня, провели второй раунд переговоров в Стамбуле.

Как сообщили источники РБК-Украина, российская делегация через турецких посредников передала украинской свой "меморандум", в котором изложено ее видение завершения войны.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что "меморандум" состоит из двух частей. В первой речь идет о "долгосрочном мире", а во второй - о прекращении огня.

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