Зеленский о российском "меморандуме": похоже на ультимативные требования

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, он пока не видел российского меморандума лично.

"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - добавил президент.

Зеленский отметил, что открыто поделится своим мнением о "меморандуме", когда его увидит.