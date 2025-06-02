Позиция остается неизменной: СМИ узнали основное требование РФ в "меморандуме"

Во время переговоров в Стамбуле Россия передала Украине мирный "меморандум", в котором изложены ее условия прекращения огня и мирного соглашения. Позиция РФ фактически не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам украинских чиновников, россияне также предложили вернуть 10 детей, вывезенных из Украины в РФ, до 10 июля. Они также отметили, что это лишь небольшая часть от количества украинских детей, которых похитила Россия.

Как сообщил изданию украинский чиновник, позиция России, изложенная в мирном "меморандуме", остается "неизменной" и включает требования к Украине вывести войска из регионов Украины, на которые претендует страна-агрессор.

Россия передала Украине "меморандум"

Напомним, сегодня, 2 июня, в Турции состоялся второй раунд переговоров Украины и России. На встрече обсуждали условия для прекращения войны.

Во время встречи российская делегация передала Украине "меморандум" с ее условиями о прекращении войны. Документ был передан через Турцию.

Добавим, еще 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором изложена позиция Украины о прекращении огня с Россией. Однако Россия пока не ответила на меморандум Украины. Ожидается, что в Москве будут рассматривать документ еще неделю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.