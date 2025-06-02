Не спешат с перемирием? Умеров рассказал, когда РФ ответит на меморандум Украины
Россия пока не ответила на меморандум Украины о полном прекращении огня. Ожидается, что в Москве будут рассматривать документ еще неделю.
Об этом заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он напомнил, что Украина передала России свой документ, в котором речь идет о возможном прекращении огня, еще пару дней назад. Но никакого ответа от Москвы не последовало.
"Только во время сегодняшней дискуссии ответили. Они сказали, что им нужно не менее недели, чтобы рассмотреть любой ответ", - добавил министр.
Украина и Россия обменялись меморандумами
Напомним, 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что он передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором изложена позиция Украины о прекращении огня с Россией.
Он также подчеркнул, что Украина хочет получить от России подобный меморандум.
Источники РБК-Украина сегодня, 2 июня, сообщили, что Россия через Турцию передала Украине свой меморандум о прекращении огня и завершении войны. Это произошло во время переговоров в Стамбуле.
Стоит заметить, что Россия выступает против перемирия с Украиной как минимум на 30 дней без своих ультимативных условий.
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