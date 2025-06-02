ua en ru
Пн, 02 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не спешат с перемирием? Умеров рассказал, когда РФ ответит на меморандум Украины

Стамбул, Понедельник 02 июня 2025 17:28
UA EN RU
Не спешат с перемирием? Умеров рассказал, когда РФ ответит на меморандум Украины Фото: Рустем Умеров, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пока не ответила на меморандум Украины о полном прекращении огня. Ожидается, что в Москве будут рассматривать документ еще неделю.

Об этом заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он напомнил, что Украина передала России свой документ, в котором речь идет о возможном прекращении огня, еще пару дней назад. Но никакого ответа от Москвы не последовало.

"Только во время сегодняшней дискуссии ответили. Они сказали, что им нужно не менее недели, чтобы рассмотреть любой ответ", - добавил министр.

Украина и Россия обменялись меморандумами

Напомним, 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что он передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором изложена позиция Украины о прекращении огня с Россией.

Он также подчеркнул, что Украина хочет получить от России подобный меморандум.

Источники РБК-Украина сегодня, 2 июня, сообщили, что Россия через Турцию передала Украине свой меморандум о прекращении огня и завершении войны. Это произошло во время переговоров в Стамбуле.

Стоит заметить, что Россия выступает против перемирия с Украиной как минимум на 30 дней без своих ультимативных условий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Стамбул Рустем Умеров Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар