Переговоры Украины с РФ: Сырский рассказал о своей задаче

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что его задача на время переговоров Украины и РФ состоит в том, чтобы не дать противнику продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Le Monde .

Главком добил, что именно это обеспечит честные переговоры, которые приведут к справедливому миру .

"До конца переговоров моя задача - что бы ни случилось, своими действиями на поле боя предотвратить глубокое продвижение противника к нашим оборонительным позициям и, по возможности, освободить нашу территорию", - сказал он.

Сырский подчеркнул, что помимо обороны стоит также задача освободить территории, если будет такая возможность.

Война и переговоры

Напомним, в этом же интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по его мнению, война в Украине не зашла в тупик. Один из важных факторов - это потери России, которые в 2025 году впервые превысили набор.к

Также стоит отметить тему переговоров. На днях 17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних обсуждений между Украиной, США и РФ.

По итогам этой встречи военная группа переговорщиков достигла прогресса в понимании, как будет работать прекращение огня. Однако политическая часть зашла в "глухой тупик" из-за позиций, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский после этих переговоров сообщил, что в вопросе Донбасса согласия не достигнуто. Тем не менее, в ближайшие 10 дней должен состоятся четвертый раз переговоров в Женеве.

Сегодня глава государства отметил, что на встрече 17-18 числа США увидели, что значительных результатов нет именно из-за россиян. Также он обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку к новым переговорам и поручил ему задачу.