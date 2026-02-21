Переговори України з РФ: Сирський розповів про своє завдання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що його завдання на час переговорів України і РФ полягає в тому, щоб не дати противнику просунутися.

Сирський підкреслив, що крім оборони стоїть також завдання звільнити території, якщо буде така можливість. "До кінця переговорів моє завдання - що б не трапилося, своїми діями на полі бою запобігти глибокому просуванню противника до наших оборонних позицій і, за можливості, звільнити нашу територію", - сказав він. Головком добив, що саме це забезпечить чесні переговори, які приведуть до справедливого миру.