Переговоры Украины с представителями "коалиции решительных" в Париже: первые подробности

Украинская делегация провела встречу с представителями стран "коалиции решительных" в Париже. Главные темы переговоров - перемирие и гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
Встреча прошла в Елисейском дворце. Украину на встрече представляли - руководитель ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
На переговорах от "коалиции решительных" были представители Великобритании, Германии и Франции, а именно:
Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, на переговорах стороны обсудили, в частности, прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.
"Мы обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины", - уточнил Ермак.
Фото: Ермак, Сибига и Умеров встретились с представителями "коалиции решительных" (t.me/ermaka2022)
Руководитель Офиса президент назвал встречу в Париже "очень содержательным разговором".
Министр обороны Рустем Умеров после встречи подчеркнул, что работа над гарантиями безопасности вместе с партнерами продолжается. По его словам, приоритет Украины - результат, который будет гарантировать надежный мир.
Фото: Украина и "коалиция решительных" обсудили перемирие и гарантии безопасности (facebook.com/rustemumerov.ua)
В четверг, 17 апреля, руководитель ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в столицу Франции для переговоров.
Как сообщила украинская делегация, в Париже запланированы переговоры с представителями Франции, Германии и Великобритании. Эти страны являются членами "коалиции решительных", цель которой обеспечение мира в Украине после завершения войны. Также делегация Украины должна встретиться с представителями США, которые сейчас находятся в Париже.
Накануне во Францию прибыл государственный секретарь Марко Рубио, а также спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне в Украине Стив Уиткофф.
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