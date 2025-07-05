ХАМАС дал ответ по перемирию в Газе: готовы начать переговоры немедленно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, в пятницу движение ХАМАС заявило, что в "позитивном духе" отреагировало на предложение и прекращении огня в Газе, которое выдвинули США.

Группировка готова вступить в переговоры по реализации соглашения, которое предусматривает освобождение заложников и переговоры о прекращении конфликта.

На официальном сайте движения сказано, что ХАМАС завершил внутренние консультации, а также обсуждения "с палестинскими фракциями и силами относительно последнего предложения посредников по прекращению агрессии против нашего народа в Газе".

"Движение направило братским посредникам свой ответ, который был охарактеризован позитивным настроем. ХАМАС полностью готов со всей серьезностью немедленно приступить к новому раунду переговоров по механизму реализации этой структуры", - говорится в заявлении.

В то же время палестинский представитель группировки боевиков, связанной с ХАМАС, заявил, что сохраняется обеспокоенность насчет:

гуманитарной помощи;

прохода через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет;

ясности по поводу графика вывода израильских войск.

Reuters пишет, что это свидетельствует о потенциальных проблемах, с которыми все еще сталкиваются стороны конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об "окончательном предложении" о 60-дневном прекращении огня в почти 21-месячной войне между Израилем и ХАМАС, заявив, что ожидает ответа от сторон в ближайшие часы.

Кроме того, во вторник он написал в соцсетях, что Израиль согласился "на необходимые условия для завершения" 60-дневного прекращения огня, в течение которого будут предприняты усилия по прекращению войны союзника США в палестинском анклаве.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не комментировал заявление Трампа, и в своих публичных заявлениях стороны остаются далекими друг от друга.