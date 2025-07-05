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ХАМАС дал ответ по перемирию в Газе: готовы начать переговоры немедленно

Суббота 05 июля 2025 01:37
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ХАМАС дал ответ по перемирию в Газе: готовы начать переговоры немедленно Фото: сделка предусматривает освобождение заложников и переговоры о прекращении огня (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

ХАМАС поддержал предложение США о прекращении огня в Газе. Группировка готова начать переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, в пятницу движение ХАМАС заявило, что в "позитивном духе" отреагировало на предложение и прекращении огня в Газе, которое выдвинули США.

Группировка готова вступить в переговоры по реализации соглашения, которое предусматривает освобождение заложников и переговоры о прекращении конфликта.

На официальном сайте движения сказано, что ХАМАС завершил внутренние консультации, а также обсуждения "с палестинскими фракциями и силами относительно последнего предложения посредников по прекращению агрессии против нашего народа в Газе".

"Движение направило братским посредникам свой ответ, который был охарактеризован позитивным настроем. ХАМАС полностью готов со всей серьезностью немедленно приступить к новому раунду переговоров по механизму реализации этой структуры", - говорится в заявлении.

В то же время палестинский представитель группировки боевиков, связанной с ХАМАС, заявил, что сохраняется обеспокоенность насчет:

  • гуманитарной помощи;
  • прохода через контрольно-пропускной пункт Рафах в Египет;
  • ясности по поводу графика вывода израильских войск.

Reuters пишет, что это свидетельствует о потенциальных проблемах, с которыми все еще сталкиваются стороны конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об "окончательном предложении" о 60-дневном прекращении огня в почти 21-месячной войне между Израилем и ХАМАС, заявив, что ожидает ответа от сторон в ближайшие часы.

Кроме того, во вторник он написал в соцсетях, что Израиль согласился "на необходимые условия для завершения" 60-дневного прекращения огня, в течение которого будут предприняты усилия по прекращению войны союзника США в палестинском анклаве.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не комментировал заявление Трампа, и в своих публичных заявлениях стороны остаются далекими друг от друга.

Нетаньяху встретится с Трампом

Напомним, на днях Bloomberg написало, что в понедельник Нетаньяху прибудет с визитом в Белый дом для встречи с Трампом.

"По словам израильских и американских чиновников, (Нетаньяху встретиться с Трампом в Белом доме 7 июля - ред.), поскольку администрация (США - ред.) призывает своего союзника прекратить в одну в Газе и добиться освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАСом", - писало издание.

Кроме того, в понедельник Белый дом заявил, что работает над датой встречи.

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ХАМАС Израиль Соединенные Штаты Америки
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