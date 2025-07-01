Нетаньяху прилетит на встречу к Трампу в Белый дом: Bloomberg узнало дату визита

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится на следующей неделе с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча будет 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"По словам израильских и американских чиновников, (Нетаньяху встретиться с Трампом в Белом доме 7 июля - ред.), поскольку администрация (США - ред.) призывает своего союзника прекратить в одну в Газе и добиться освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАСом", - пишет издание.

Ранее в понедельник Белый дом заявил, что работает над датой встречи.

Также известно, что Рон Дермер, министр стратегических дел Израиля, отправился в Вашингтон для встреч с официальными лицами США и подготовки визита Нетаньяху.

В дополнение Bloomberg отмечает ряд последних событий. В частности то, что Трамп похвалил Нетаньяху за его руководство 12-дневной войны Израиля против Ирана, а также раскритиковал судебные разбирательства против премьер-министра, назвал их "политической охотой на ведьм".

В ходе этой войны, Трамп при поддержке Нетаньяху отдал приказ нанести 22 июня удары по трем иранским ядерным объектам. Позже президент США заявил, что объекты были "уничтожены".

На прошлой неделе Трамп сказал, что, по его мнению, прекращение огня в Газе может быть "близким", и сделка может быть возможной в течение следующей недели.

Дополнительных подробностей, как может разворачиваться соглашение, он не предоставил. Также Трамп не сказал, с кем он говорил о возможном прекращении войны, которая началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.