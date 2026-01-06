Переговоры в Париже с участием США продолжатся завтра: кто представит Украину

В среду, 7 января, в Париже будет продолжение переговоров между Украиной и представителями США и Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского во время брифинга, заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и собственные источники.
Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих" по результатам саммита в Париже заявил, что завтра, 7 января, переговоры продолжатся. Также участие в завтрашних переговорах примут европейские представители.
Уиткофф подтвердил это и подчеркнул, что обсуждение с украинской делегацией продолжится сегодня вечером и завтра.
"Надеемся достичь дополнительного положительного импульса в ближайшем будущем", - говорится в его заявлении.
Источники РБК-Украина сообщили, что из представителей делегации Украины останутся руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Остальные члены украинской делегации во главе с президентом Украины отправляются на Кипр.
Напомним, сегодня, 6 января, в Париже состоялась встреча партнеров Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения войны с РФ. Участники обсудили формирование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных войск после установления перемирия.
Лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил о создании координационной группы, которая должна обеспечить оперативное взаимодействие между странами коалиции желающих, США и Украиной.
Кроме того, премьер Британии Кир Стармер анонсировал создание "военных хабов" в Украине после того, как он подтвердил отправку британского контингента на украинскую территорию для обеспечения будущего режима прекращения огня.