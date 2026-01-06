Переговори в Парижі за участі США продовжаться завтра: хто представить Україну

Зеленський під час спільної пресконференції з лідерами "коаліції охочих" за результатами саміту у Парижі заявив, що завтра, 7 січня, переговори продовжаться. Також участь у завтрашніх переговорах візьмуть європейські представники.

Віткофф підтвердив це і наголосив, що обговорення з українською делегацією продовжиться сьогодні ввечері та завтра.

"Сподіваємося досягти додаткового позитивного імпульсу в найближчому майбутньому", - йдеться у його заяві.

Джерела РБК-Україна повідомили, що з представників делегації України лишаться керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, радник керівника Офісу президента Олександр Бевз та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Решта членів української делегації на чолі з президентом України відправляється на Кіпр.