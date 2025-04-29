Переговоры между Израилем и ХАМАС близки к прорыву, но есть нюанс, - СМИ

Переговоры по прекращению войны в Секторе Газа близки к прорыву, но ключевые спорные вопросы все еще не преодолены.

В понедельник, 28 апреля, в Каире состоялись переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС о прекращении войны в Секторе Газа.

Два источника в службах безопасности Египта сообщили Reuters, что переговоры были на грани "значительного прорыва". В то же время, журналист Axios Барак Равид в коротком посте на платформе X отметил, что израильский чиновник опроверг информацию о прорывном характере, не предоставив дополнительных подробностей.

Египетские источники сообщили, что существует консенсус относительно долгосрочного прекращения огня в анклаве, однако остаются некоторые спорные моменты, в частности, вопрос разоружения ХАМАС - группировка ранее неоднократно отказывалась складывать оружие, что является ключевым требованием Израиля.

В то же время, несколько израильских новостных агентств ссылаются на источники, которые опровергают заявления о прорыве в переговорах с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Новостной сайт Walla ссылается на неназванный высокопоставленный израильский источник, который утверждает, что прорыва не было, общественный вещатель Kan приписывает то же самое израильскому источнику, а Ynet ссылается на израильские источники, которые утверждают, что значительного прогресса достигнуто не было, и Иерусалим не согласится на многолетнее перемирие, предусматривающее разоружение ХАМАСа.

Ранее в понедельник высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль не согласится на пятилетнее перемирие, на котором настаивают посредники.

Проблемные аспекты переговоров

На днях египетский государственный телеканал "Аль-Кахера" сообщил, что глава египетской разведки, генерал Хасан Махмуд Рашад встретится с израильской делегацией во главе с министром стратегических дел Роном Дермером в Каире в понедельник, 28 апреля.

Источники сообщили, что в переговорах участвуют египетская и израильская делегации. Посредники - Египет и Катар - не сообщили о развитии событий на последних переговорах.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в воскресенье заявил, что на недавней встрече в Дохе по прекращению огня, был достигнут определенный прогресс. Однако он отметил, что пока нет договоренности о том, как положить конец войне.

Он сказал, что группировка готова вернуть всех израильских заложников, если Израиль прекратит войну в Секторе Газа. Однако Израиль хочет, чтобы палестинцы освободили остальных заложников, не предлагая четкого видения завершения войны, добавил аль Тани.

Советник руководства ХАМАСа по связям с общественностью Тахер ан-Ноно заявил, что группировка готова к многолетнему перемирию с Израилем в Газе, добавив, что она надеется заручиться поддержкой посредников в этом вопросе.

Выступая на конференции в Иерусалиме в понедельник вечером, Дермер заявил, что правительство остается приверженным делу ликвидации военного потенциала ХАМАСа, прекращения его правления в Газе, обеспечения того, чтобы анклав никогда больше не представлял угрозы для Израиля, и возвращения заложников.