Израиль угрожает усилить наступление на ХАМАС в Газе и назвал условие

Если ХАМАС не согласится на сделку об освобождении заложников, ЦАХАЛ усилит наступление в Газе.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Сотни тысяч (палестинских - ред.) жителей уже эвакуированы, и десятки процентов территории Газы стали частью зон безопасности Израиля", - сказал Кац, имея в виду буферную зону Армии обороны Израиля на границе с Газой. Он подчеркнул, что главная цель операций ЦАХАЛ состоит в том, чтобы принудить ХАМАС согласится на сделку по освобождению заложников. "Главная цель - оказать сильное давление на ХАМАС, чтобы он вернулся в рамки освобождения заложников. Пока ХАМАС будет упорствовать в своем отказе, активность ЦАХАЛа будет усиливаться", - пояснил министр обороны Израиля.