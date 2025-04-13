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Израиль угрожает усилить наступление на ХАМАС в Газе и назвал условие

Воскресенье 13 апреля 2025 21:36
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Израиль угрожает усилить наступление на ХАМАС в Газе и назвал условие Фото: министр обороны Израиля Исраэль Кац (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Если ХАМАС не согласится на сделку об освобождении заложников, ЦАХАЛ усилит наступление в Газе.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Сотни тысяч (палестинских - ред.) жителей уже эвакуированы, и десятки процентов территории Газы стали частью зон безопасности Израиля", - сказал Кац, имея в виду буферную зону Армии обороны Израиля на границе с Газой.

Он подчеркнул, что главная цель операций ЦАХАЛ состоит в том, чтобы принудить ХАМАС согласится на сделку по освобождению заложников.

"Главная цель - оказать сильное давление на ХАМАС, чтобы он вернулся в рамки освобождения заложников. Пока ХАМАС будет упорствовать в своем отказе, активность ЦАХАЛа будет усиливаться", - пояснил министр обороны Израиля.

Последние события в Газе

Напомним, на днях Кац уже предупреждал, что израильские солдаты могут расширить "зону безопасности" на границе с Газой, если группировка ХАМАС откажется освобождать заложников.

"Если террористическая организация ХАМАС продолжит отказываться освободить заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских поселений и солдат ЦАХАЛа путем постоянного удержания этого района Израилем", - подчеркнул Кац.

Также вчера стало известно, что войска Израиля завершили окружение самого южного города Газы - Рафаха. Этот маневр является частью объявленного плана по захвату дополнительных районов анклава.

"За последние 24 часа войска 36-й дивизии завершили создание маршрута Мораг, разделяющего Рафах и Хан-Юнис, - заявили военные в субботу.

Что предшествовало

Важно отметить, что накануне инаугурации президента США Дональда Трампа, между Израилем и ХАМАС было достигнуто прекращение огня. Возобновление войны произошло в марте и причине того, что ХАМАС отказался выдавать Израилю заложников.

Более подробнее о том, почему группировка так поступает — читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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