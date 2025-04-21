У Зеленского отреагировали на слухи, что США "могут признать Крым российским"
Украина не обсуждает с партнерами вопрос территориальной целостности на переговорах по завершению войны. Это противоречит Конституции.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Все переговорщики, посещающие встречи либо в Саудовской Аравии, либо во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. И даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений медийный ландшафт наполнен", - подчеркнул он, комментируя слухи, что Вашингтон может признать Крым российским.
По его словам, похожие слухи распространялись еще 10 лет назад. В частности, по этому вопросу высказывался и Дональд Трамп.
"Тогда еще перед первым своим сроком летом 2016 (Трамп - ред.) тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело развития, нам нужно исходить из того, что главное - отстаивать свои украинские национальные интерес", - отметил Лещенко.
Он обратил внимание, что политические заявления Трампа являются частью его политики. И даже, если их распространяют в СМИ, это не означает, что это будет реализовано.
Слухи о Крыме
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что США могут рассмотреть признание аннексии Крыма.
При этом позже The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон ожидает реакции Киева на такие идеи по временно оккупированному украинскому полуострову.
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