У Зеленского отреагировали на слухи, что США "могут признать Крым российским"

Украина не обсуждает с партнерами вопрос территориальной целостности на переговорах по завершению войны. Это противоречит Конституции.

"Все переговорщики, посещающие встречи либо в Саудовской Аравии, либо во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается. И даже Конституция Украины содержит множество запретов и ограничений медийный ландшафт наполнен", - подчеркнул он, комментируя слухи, что Вашингтон может признать Крым российским.

По его словам, похожие слухи распространялись еще 10 лет назад. В частности, по этому вопросу высказывался и Дональд Трамп.

"Тогда еще перед первым своим сроком летом 2016 (Трамп - ред.) тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело развития, нам нужно исходить из того, что главное - отстаивать свои украинские национальные интерес", - отметил Лещенко.

Он обратил внимание, что политические заявления Трампа являются частью его политики. И даже, если их распространяют в СМИ, это не означает, что это будет реализовано.