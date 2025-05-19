Переговоры о мире между РФ и Украиной зашли в тупик, - Вэнс

Мирные переговоры

Напомним, Украина и Россия на прошлой неделе впервые за три года провели прямые переговоры. Стороны договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Также страны решили представить друг другу свое видение прекращения огня как минимум на 30 дней, на которое уже согласилась Украина.

При этом значительного прогресса, как писало Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника, в ходе переговоров сторонам добиться не удалось.

Уже сегодня президент США Дональд Трамп проведет отдельные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп позвонит Зеленскому сразу после переговоров с Путиным.

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