Переговори про мир між РФ і Україною зайшли в глухий кут, - Венс

Мирні переговори

Нагадаємо, Україна і Росія минулого тижня вперше за три роки провели прямі переговори. Сторони домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Також країни вирішили представити одна одній своє бачення припинення вогню щонайменше на 30 днів, на яке вже погодилася Україна.

Водночас значного прогресу, як писало Axios із посиланням на неназваного українського чиновника, під час переговорів сторонам досягти не вдалося.

Уже сьогодні президент США Дональд Трамп проведе окремі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Як розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, Трамп зателефонує Зеленському одразу після переговорів із Путіним.

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