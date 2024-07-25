Переговоры Кулебы с главой МИД Китая и улучшение ситуации со светом: новости за 24 июля

Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая: обсудили сотрудничество и войну в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу.

Издание Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации сообщил, что переговоры Кулебы и Ван И длились три часа.

Света станет больше. В Украине вывели из ремонта еще один атомный блок

На одной из АЭС выведен из ремонта один из энергоблоков. В некоторых регионах Украины ограничения не применялись до 18:00.

Как говорят энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

Премьер Чехии о боеприпасах для Украины: к концу года будет поставлено 500 тысяч снарядов

Чехия до конца 2024 года поставит Украине приблизительно 500 тысяч 155-мм боеприпасов в рамках своей инициативы, рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По его словам, параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов крупных калибров других видов.

Зеленский ждет доклада Кулебы после визита в Китай: есть четкий сигнал

Впервые за многие годы глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поехал в Пекин на встречу со своим китайским коллегой Ван И, отметил президент Владимир Зеленский.

По его словам, после переговоров Киев получил четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Министры финансов стран G7 обсудят план кредита для Украины на 50 млрд долларов, - Reuters

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) 24 июля подняли вопрос предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов. Так планируется использовать доходы от замороженных российских активов, пишет Reuters.

В Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В Харьковской области из-за личного конфликта в одном из подразделений произошла стрельба. В результате инцидента трое военнослужащих погибли.

Как отметили в ОСГВ "Хортица", также известно о четырех раненых в результате стрельбы.