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Зеленский ждет доклада Кулебы после визита в Китай: есть четкий сигнал

Украина, Среда 24 июля 2024 20:26
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Зеленский ждет доклада Кулебы после визита в Китай: есть четкий сигнал Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Впервые за многие годы глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поехал в Пекин на встречу со своим китайским коллегой Ван И. После переговоров Киев получил четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне - впервые за многие годы. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил Зеленский.

В то же время, по данным президента, было подтверждено и то, что ранее ему говорил лидер Китая Си Цзиньпин, - что Китай не будет поставлять оружие России.

"Детальный доклад министра я ожидаю по возвращении в Украину", - подчеркнул глава государства.

Напомним, недавно Ван И пригласил Кулебу на встречу в Китай. Глава МИД принял приглашение и вчера, 23 июля, прибыл в Пекин.

В ходе встречи коллеги должны были обсудить войну России против Украины и двусторонние отношения между странами.

Детальнее о визите Кулебы, а также о китайских мирных инициативах и о том, стоит ли рассчитывать на то, что визит станет прорывным, - в материале РБК-Украина.

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