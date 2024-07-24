Зеленский ждет доклада Кулебы после визита в Китай: есть четкий сигнал

Впервые за многие годы глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поехал в Пекин на встречу со своим китайским коллегой Ван И. После переговоров Киев получил четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на днях с визитом в Китае, провел переговоры со своим коллегой и доложил мне о результатах встречи. Визит украинского чиновника на таком уровне - впервые за многие годы. И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил Зеленский.

В то же время, по данным президента, было подтверждено и то, что ранее ему говорил лидер Китая Си Цзиньпин, - что Китай не будет поставлять оружие России.

"Детальный доклад министра я ожидаю по возвращении в Украину", - подчеркнул глава государства.