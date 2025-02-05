Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В полуторачасовом разговоре глава государства рассказал о важности помощи партнеров, пути к миру и роли президента США в поиске справедливого мира для Украины.

О чем именно говорил Зеленский и каким он видит окончание войны - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Мы в лучшем положении, чем были в начале войны.

Без помощи США или с очень медленной помощью мы можем терять наши территории .

. Когда остановится военное положение, обязательно будет объявлено о выборах.

Потери РФ - 300-350 тысяч убито, еще 600-700 тысяч ранено.

Потери Украины - 45 100 погибших , 390 тысяч раненых.

, 390 тысяч раненых. Не может быть компромиссов относительно суверенитета государства. Относительно времени - да.

Украина готова прежде всего на окончание горячей стадии войны .

. Путин начал войну, когда Украина не была ни членом НАТО, ни членом ЕС. То есть, безусловно, причины другие.

Сроки договоренностей, сила этих договоренностей зависит от Трампа.

О помощи США

"Помощь очень нужна. Помощь сегодня не остановлена. Она идет так, как и шла, как, я скажу вам честно, последний год или полтора, когда были некоторые процессы замедленные. К сожалению, вовремя важные вещи к нам не приходили, но со временем они все же доходили, что давало возможность поддерживать нашу армию, усиливать ВСУ и, безусловно, защищаться от врага", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина начала производить больше оружия, 40% всего на 2025 год - это отечественное.

"Безусловно, без помощи США или с очень медленной помощью мы можем терять наши территории. Все так не произойдет скоропостижно, как об этом говорят или даже кто-то думает... некоторые враги, как они этого хотят, это так не произойдет, мы будем стоять достаточно крепко. Но, безусловно, если вклад в украинскую обороноспособность и безопасность Украины, США сегодня достигает 30%, можно представить, что будет с нами без этих 30%", - добавил он.

По словам Зеленского, если США остановит помощь Украине - это будет иметь влияние на лидеров Европы и размер европейской помощи снизится.

"И тогда мы будем зависеть не только от помощи Соединенных Штатов, но и от риска срыва помощи из стран Европы. А тогда это будет уже не 30% или 35%, это будет как минимум 60% нашей помощи. И поэтому этот риск потери нашей территории и победы Путина, он, конечно, будет расти", - пояснил он.

О выборах в Украине и легитимности

"Желание Путина только одно, чтобы нас не существовало. Понятно, что я им не подхожу, потому что им нужен их кукольный человечек здесь. Им нужен их человек, который будет управлять Украиной.... Относительно моей легитимности. Меня выбрали 73% моего населения. Наш народ Украины. 73%", - сказал Зеленский комментируя заявления диктатора о "нелегитимности" президента Украины.

Говоря о вероятности выборов в Украине, Зеленский в очередной раз отметил, что во время войны невозможно провести голосование.

"Безусловно, война закончится, закончится горячая фаза войны и тогда, когда остановится военное положение, обязательно будет объявлено о выборах. Это нужно, мы защищаем демократию и это обязательно нужно. Но поймите одну вещь. Сегодня все понимают, если мы остановим военное положение, это то, что хочет Путин, это будет означать, что наша армия в большинстве своем вернется домой. Кто будет нас защищать? Какие гарантии безопасности у Украины?", - добавил он.

О компромиссах

"Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Безусловно, мы адекватные люди. Мы не можем положить миллионы наших людей ради результата, который и так не понятно, будет ли он", - заявил Зеленский, добавив, что юридически Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

"Не может быть компромиссов относительно суверенитета государства. Относительно времени - да. К сожалению, недостаточно этой поддержки, которая сегодня осуществляется нашими партнерами, чтобы вытеснить Путина полностью с наших территорий. Мы вернем. Да, пусть это будет комбинировано где-то на поле боя, то, что делают сегодня наши военные, где-то дипломатично, где-то со временем, но все равно мы вернем нашу землю", - пояснил президент свою позицию.

Он также отметил, что "компромиссов юридически по территориям точно никаких не будет".

"Что касается другого, я скажу вам откровенно, когда кто-то говорит о "а на что готова Украина?" Украина готова прежде всего на окончание горячей стадии войны. Мы хотим мира как никто больше в мире, потому что война у нас. Третье, давайте честно, Путин убийца и террорист. И это факт. И давайте честно, если наши союзники считают, что нам нужно перейти на дипломатический путь. И я считаю, что мы готовы перейти на дипломатический путь и что за столом переговоров должны быть США, Европа, Украина и Россия, а не мало ли компромиссов? Мы будем говорить с Путиным. Один разговор с этим убийцей - это уже компромисс для него", - сказал он.

Зеленский отметил, что нужно стабилизировать ситуацию как можно справедливее и сильнее без рисков для Украины, для Европы, для мира.

О НАТО и ядерном оружии

Зеленский задал вопрос, что будет защищать Украину, если членство Украины в НАТО будет в какой-то далекой перспективе в будущем.

"Все это время или весь этот путь, какой пакет поддержки, какие ракеты? Нам вернут ядерное оружие? Пусть нам вернут ядерное оружие. Или нам дадут пакет дальнобойных ракет в таком количестве, что мы можем остановить Россию. Я в этом не уверен, хотя это бы точно помогло. А с другой стороны, какие ракеты могут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос. То есть тогда давайте так, дайте нам обратно ядерное оружие, дайте нам сильные ракетные установки, партнеры, помогите нам финансировать миллионную армию и введите свой контингент на те участки нашего государства, где мы хотим максимальной стабильности ситуации и чтобы у людей было спокойствие", - добавил он.

Зеленский также добавил, что если Украина не в НАТО, то почему тогда Путин на нашей земле? Путин пошел на Украину, потому что боялся, что мы станем членами НАТО, но "мы не члены НАТО, выходи с нашей земли".

Об ожиданиях от Трампа

Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп приглашал его на инаугурацию, но "очень обобщенно, как и других, наверное, лидеров". Но он не поехал, потому что момент инаугурации - это самый важный день для Трампа и было бы не очень уместно приезжать, потому что у Трампа не было бы времени на личные серьезные встречи.

"У него много внутренних вопросов, но так выпало исторически - нам надо закончить войну в его время. И очень нужно. Я думаю, что важно нам не затягивать и делать все, чтобы подготовить видение общее, план понятный, простой, если может быть простой, безусловно, окончание войны не может быть простым. Но максимально сконцентрироваться на том, чтобы война закончилась без возможности ее возвращения", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина заслуживает справедливого мира и сегодня "сроки договоренностей, сила этих договоренностей зависит от президента Трампа".