Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты

Украине необходимо иметь собственную защиту в тот период, пока продолжается вступление в НАТО. Это может быть ядерное вооружение или большее количество ракет.

По словам президента, если Украина пока не вступает в НАТО, то стране необходима защита в течение всего времени, пока идет этот процесс.

"Если этот процесс затянется на годы или десятилетия, не из-за нас, а из-за партнеров, то у нас возникает абсолютно справедливый вопрос, что будет защищать нас от этого зла все это время на всем этом пути. Какой пакет поддержки, какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть дадут нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию?" - рассказал Зеленский.

"Give us back nuclear weapons."



Президент Украины Зеленский выступил с этой мольбой во время обсуждения с Пирсом Морганом, как может закончиться война с Россией.



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По его мнению, это может помочь сдерживать Россию определенное время.

"Верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы, партнеров, помогите нам финансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны. Если мы говорим об этом, хорошо, но здесь возникает вопрос, о котором я вам говорил. Если мы не в НАТО, то почему он (Путин - ред.) на нашей земле? Если мы не в НАТО и Америка говорит, что мы не готовы принять Украину в НАТО, то Путин должен полностью отступить с нашей территории", - сказал президент.

После того, как Россия уйдет с территории Украины можно будет говорить о финансовой компенсации за все потери, которые понесла Украина от оккупантов.

"Он (Путин - ред.) вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Ладно, мы не члены НАТО. Убирайтесь с нашей земли. Это надо рассматривать именно так", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран НАТО поддерживают идею пригласить Украину в Альянс в рамках первого пункта Плана победы. В то же время Германия занимает осторожную позицию, ориентируясь на США, а Венгрия и Словакия категорически выступают против украинского членства.