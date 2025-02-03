Счет на месяцы? Что говорят Трамп и Зеленский о мирных переговорах и на чем спекулирует Путин

В последние дни наблюдается активизация усилий, направленных на прекращение войны в Украине, с участием ключевых международных игроков. Политические лидеры США, Украины и России сделали ряд заявлений, которые можно расценить как подготовку к началу мирного процесса и переговоров.

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Трамп уже ведет "серьезные переговоры"

Со дня вступления в должность президента США Дональд Трамп, отвечая на вопросы о прекращении российско-украинской войны, повторял привычные тезисы: "миллионные потери" бессмысленны, война ужасна, не началась бы при нем, остановить ее нужно как можно быстрее, а для этого необходимы переговоры.

Однако на днях на брифинге в Овальном кабинете дал понять, что какой-то переговорный процесс уже ведется. "Не хочу раскрывать подробностей, но мы уже ведем очень серьезные переговоры с Россией, чтобы завершить эту войну", - сказал он.

Накануне Трамп уточнил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров "с различными сторонами, включая Украину".

Специальный посланник Кит Келлог, который занимается мирным процессом, более активен в заявлениях. В интервью Reuters он подчеркнул, что, если в ближайшие месяцы удастся достичь перемирия, то до конца 2025 года в Украине должны пройти президентские и парламентские выборы. Со ссылкой на источники издание пишет, что в Белом доме даже обсуждают возможность надавить на Киев. Впрочем, официальных просьб от США еще не поступало.

На слова спецпосланника отреагировали в Украине. Советник президента Дмитрий Литвин призвал к более глубокому подходу, так как если мирный план Келлога заключается лишь в прекращении огня и выборах, то этот план провальный.



Фото: Дональд Трамп утверждает, что уже ведет "серьезные переговоры" (Getty Images)

В другом интервью для Fox News Келлог заявил, что Трамп хорошо представляет, как можно надавить на Россию и Украину, чтобы добиться окончания войны в сроки, которые "исчисляются месяцами, а не годами".

"Я думаю, у нас есть четкий, надежный план, позволяющий двигаться вперед - начать переговоры и работать. Президент Трамп возглавит эти усилия, он отлично умеет заключать соглашения, и он очень уверен в том, что планирует сделать", - отметил он.

По его словам, для успешных переговоров и Киеву и Москве придется пойти на уступки. Президент Владимир Зеленский посылает сигналы о готовности смягчить позицию, но Владимиру Путину "тоже придется смягчить свои позиции", добавил Келлог.

Похожее заявление об уступках сделал новый госсекретарь США Марко Рубио. "Это будет работа жесткой дипломатии, как мы привыкли делать в прошлом, и мы будем реалистичными в этом отношении. Но обе стороны во время переговоров должны что-то дать", - отметил он.

Путин ждет сигнала и говорит о "нелегитимности" Зеленского

Российский диктатор Путин демонстративно подчеркивает готовность к переговорам. В недавнем интервью он апеллировал к переговорному процессу в начале полномасштабной войны, когда просто "предлагал Украине выйти" из Донецкой и Луганской областей. О других требованиях, таких демилитаризация, денацификация и нейтральном статусе умолчал, а также ожидаемо заявил, что это якобы Украина решила воевать.

Несмотря на то, что Путин не считает Зеленского легитимным президентом, говорить с ним тоже готов, но не напрямую. "Он не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести", - добавил он.

Переговоры осложняются действующим указом Зеленского, который констатирует невозможность переговоров, отметил кремлевский диктатор. Для начала указ следует отменить и, по мнению Путина, сделать это якобы может даже председатель Верховной Рады.



Фото: Владимир Путин хочет переговоров с Трампом и ждет сигналы (Getty Images)

Отметим, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявления на тему легитимности Зеленского абсурдными. А сам президент объяснил, что подписал указ от 30 сентября 2022 года, чтобы остановить сепаратизм и запретить другим политическим деятелям вести переговоры с российской стороной.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в Кремле ждут сигналов от администрации Трампа о готовности к диалогу России и США.

"Мы готовы. Пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей, еще не было", - прокомментировал он публикации о желании Трампа встретиться с Путиным, чтобы обсудить завершение войны в Украине.

Сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что какой-либо новой информации по этому вопросу нет. "Планируются контакты, у нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - добавил он.

Зеленский хочет встречи с Трампом и участия Европы

Президент Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений в интервью Associated Press. По его словам, сейчас Украина "как никогда близка к миру". Однако двусторонние контакты США и России в попытке договориться о прекращении войны за спиной Украины могут стать очень опасными для всех.

Он также отметил, что сначала должна пройти его встреча с Трампом, на которой лидеры определят, в каком формате можно перейти к переговорам с Россией.

"Прежде всего наша встреча с ним (Трампом, - ред.), и это важно. И этого хочет, кстати, и вся Европа, все хотят, чтобы у нас было общее видение быстрого окончания войны", - сказал Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский сначала хочет договориться с Трампом (Getty Images)

Что касается Путина, то президент считает, что тот боится прямых переговоров с Украиной и будет всячески их избегать, потому что не хочет заканчивать войну справедливо и не готов обсуждать уступки, пока имеет преимущество на поле боя.

"Я думаю, что в его голове - это его проигрыш, его слабость, он будет бояться этого. Поэтому будет делать все, чтобы показать, что это (старые его нарративы) война между Западом и Россией. Он не может признать, что реально не победил Украину, а значит он проигрывает. А признать это он не может", - отметил Зеленский.

Трамп способен усадить Путина за стол переговоров, пригрозив действительно масштабными санкциями против российской энергетики и банковской системы, а также пообещав продолжить военную поддержку Украины, полагает он.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии РБК-Украина назвал значительными потенциальные рычаги, которые может задействовать Трамп, чтобы лишить Москву доходов для финансирования войны.

"Это тарифные ограничения - повышение пошлин на российские металлы, удобрения и другие товары. Усиление вторичных санкций против компаний, помогающих РФ обходить ограничения, блокирование новых банков, конфискация активов и ограничение доступа к критическим технологиям также должны стать частью стратегии. Дальнейшие санкции - это ключевой рычаг для принуждения Кремля к справедливым переговорам", - рассказал собеседник.

По его словам, приоритетом должно стать сокращение нефтегазовых доходов России через борьбу с теневым флотом, ужесточение контроля за потолком цен на нефть и повышение себестоимости добычи.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры".

Зеленский также заявил, что хочет видеть за столом не только Украину, Россию и США. "Честно говоря, голос Европейского Союза тоже должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно", - сказал он.

Что в Европе говорят о мирных переговорах

В Европейском Союзе считают, что Дональд Трамп в первые 100 дней на посту может попытаться выйти на диалог с Путиным, что в итоге приведет к запуску переговорного процесса с участием всех сторон. В частности, об этом в интервью РБК-Украина заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос.

По его мнению, во время переговоров нужно провести "красные линии". Чтобы определить, в чем именно будет заключаться мир и что он будет означать. Если война завершится, но оккупированные территории станут частью России, то это не тот мир, который хочется поддерживать.

Бывший премьер Нидерландов, а ныне генсек НАТО Марк Рютте настаивает: на момент возобновления переговоров Украина должна находиться в "наилучшем возможном положении".

"Если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда, никогда больше не завоевал даже одного квадратного километра Украины", - отметил.

По его словам, помочь в этом должно сохранение военной поддержки с поставками оружия и подготовкой солдат. "И если они однажды захотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров", - добавил генсек НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times прямо заявил, что в будущих переговорах должна участвовать Варшава. В том числе потому, что это в интересах самой Украины. "Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", - сказал он.

Примечательно, что раннее Financial Times со ссылкой на источники написало, что в Евросоюзе начали обсуждать возвращение к покупке российского газа, чтобы склонить Путина к мирным переговорам. Инициативу одобрили в Германии, Венгрии и некоторых других страны, но раскритиковали ближайшие союзники Украины.

Путина нужно не склонять, а принуждать к переговорам, уверен финский президент Александер Стубб. Он с осторожным оптимизмом относится к планам Трампа и допускает, что на прекращение огня может уйти от 3 до 6 месяцев, после чего начнутся настоящие переговоры о мире. Кроме того, в той или иной форме однозначно должна участвовать Европа, поскольку в диалоге решается будущее европейских структур безопасности.

Между тем, по данным испанского El Pais, в Брюсселе обеспокоены, что Дональд Трамп может захотеть вести переговоры с Россией без Украины и ЕС. Кроме того, там нарастают опасения о рисках, что Вашингтон продавит не очень выгодное соглашение, в котором Европа будет рассматриваться как единственная сторона, финансирующая восстановление Украины и обеспечивающая гарантии безопасности, например, путем ввода войск.

Где могут встретиться Трамп и Путин

Тем временем появились новости и о возможном месте встречи Путина и Трампа. Как пишет Reuters, в России рассматривают площадки в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. По словам источников, за последние недели эти страны посетили высокопоставленные российские источники.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кремль не предоставили комментарии, однако и у Трампа, и у Путина сложились дружеские отношения с руководством обеих арабских стран. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман стал первым иностранным лидером, которому Трамп позвонил после инаугурации. Путин в сентябре прошлого года отмечал его вклад в организацию обмена заключенными между США и Россией.

Саудовский принц и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид аль-Нахайян сохраняют нейтралитет на протяжении полномасштабной войны в Украине, воздерживаясь от критики и санкций против Москвы. Но также поддерживают регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ни одна из этих стран не является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина. Поэтому его участию в саммите с Трампом на их территории ничего не угрожает.

На данном этапе российская сторона не рассматривает в качестве площадки Турцию, где в марте 2022 года проходили неудачные переговоры. А ранее традиционные для таких встреч Хельсинки, Вена и Женева не подходят, потому что "почти весь Запад на стороне Украины", пишет Reuters.

При подготовке текста использовались: заявления президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, Владимира Путина, других официальных лиц, публикации Reuters, El Pais и Financial Times.