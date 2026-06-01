Переговоры не в тупике, а вот перемирия нет: Буданов объяснил, что происходит

"По поводу переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в тупике и продолжаю стоять на этом мнении. Определенные процессы продолжаются, вы правы, они, скажем так, не совсем публичные", - сказал руководитель ОП.

В то же время он признал: в переговорах действительно есть определенная пауза на самом высоком уровне. Но на техническом уровне, по словам Буданова, переговоры не останавливались. И обмены пленными - подтверждение этому.

"Что касается того, хочет ли Россия мира - не знаю, думаю, что не сильно хочет. А вот если поставить вопрос, будет ли она готова на определенные действия в ближайшем времени, я думаю, что сейчас как никогда перспективы эти появились. Поэтому я верю в этот процесс, несмотря ни на что", - подчеркнул руководитель ОП.

А вот, что касается слухов о якобы "перемирии" на Троицу, то Буданову ничего не известно о подобных договоренностях.

"Я такой информации не получал. Более того, вы можете посмотреть сколько всего вчера было поражено Российской Федерацией, сколько человеческих жертв. Поэтому, о чем мы сейчас говорим, я не совсем понимаю", - сказал он.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, с начала 2026 года между Украиной и РФ при посредничестве США состоялись несколько раундов переговоров. Но после того, как встал вопрос о встрече на высшем уровне - процесс затормозился.

В апреле Буданов заявлял, что переговоры между Киевом и Москвой движутся к соглашению.