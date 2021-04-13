Кравчук запропонував ТКГ посилити перемир'я на Донбасі. Але Росія не реагує
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук перед засіданням ТКГ направив пропозиції щодо посилення перемир'я на Донбасі. Але від російської сторони досі немає реакції.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Настоящее время".
"Позавчора я направив пані Хайді Грау документ із додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню. Де йде мова не про політичні заяви, а про конкретні пропозиції, як домовитися і вирішити головне завдання - реагувати на порушення припинення вогню і які заходи мають бути прийняті сторонами. Але чомусь немає ніякої реакції з боку Росії і з боку ОРДЛО", - зазначив Кравчук.
Він також попросив підняти це питання в підгрупі з безпеки.
"Якщо є якісь зауваження і доповнення, ми готові їх розглянути і врахувати. Але не реагувати зараз на загибель наших воїнів, на цілеспрямоване вбивство снайперами - це нас турбує. Будемо це питання ставити сьогодні та завтра, і обговорювати на засіданні ТКГ", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, раніше Кравчук виступив за залучення США до переговорів щодо Донбасу. У коментарі РБК-Україна він зазначив, що тільки Вашингтон може реально вимагати від Москви виконання міжнародних норм.
Також РБК-Україна писало, що на сьогодні немає конструктивної роботи в ТКГ щодо Донбасу, оскільки російська сторона блокує її своїми провокаціями.