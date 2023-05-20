Просмотр тарифа на распределение электроэнергии поможет восстановить поврежденные электросети, - союз

23 мая НКРЭКУ должно принять решение о пересмотре тарифов на распределение электроэнергии. Это позволит подготовиться к отопительному сезону, ремонтировать сети после обстрелов и частично стабилизировать ситуацию на энергорынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения общественного союза "Умные электросети Украины" в Facebook .

В повестку дня заседания НКРЭКУ, которое состоится 23 мая, внесен пункт об установлении тарифов на услуги по распределению электрической энергии с применением стимулирующего регулирования и по методологии "расхода+".

"Это чрезвычайно важное решение в контексте подготовки к предстоящему отопительному периоду. Все понимают, что ОЗУ 2023-2024 будет сложнее прошлогоднего. Именно из-за разрушения энергетической инфраструктуры и необходимости отключений, что привело к ухудшению состояния сетей. Просмотр тарифа позволит ОСР готовить зимы и повышать устойчивость электросетей", - подчеркнули в союзе.

В заявлении также говорится, что текущий тариф не позволяет облэнерго выполнять свои финансовые обязательства, в частности по закупке потерь электроэнергии, уплаты за передачу и диспетчеризацию,

"Союз убежден, что у Регулятора есть все необходимые инструменты для углубленного понимания проблемы и нахождения сбалансированного решения по пересмотру тарифов, чтобы операторы системы распределения имели возможность выполнять свои функции в полном объеме. Поднятие тарифов 23 мая позволит снивелировать угрозу для миллионов украинцев остаться без электроэнергии, позволит ОСР более качественно подготовиться к следующему отопительному сезону и частично стабилизирует очень непростую ситуацию на энергорынке", - отмечают в объединении.

Напомним, по подсчетам Киевской школы экономики, вражеские обстрелы нанесли $8,3 млрд ущерба украинской энергоинфраструктуре.