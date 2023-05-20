Перегляд тарифу на розподіл електроенергії допоможе відновити пошкоджені електромережі, - спілка

23 травня НКРЕКП має прийняти рішення про перегляд тарифів на розподіл електроенергії. Це дозволить підготуватись до опалювального сезону, ремонтувати мережі після обстрілів та частково стабілізувати ситуацію на енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення громадської спілки "Розумні електромережі України" в Facebook .

У порядок денний засідання НКРЕКП, яке відбудеться 23-го травня, внесено пункт про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання та за методологією "витрати+".

"Це надзвичайно важливе рішення в контексті підготовки до майбутнього опалювального періоду. Всі розуміють, що ОЗП 2023-2024 буде складнішим, ніж минулий. Саме через руйнування енергетичної інфраструктури і необхідність відключень, що призвело до погіршення стану мереж. Перегляд тарифу дасть змогу ОСР готуватись до зими і підвищувати стійкість електромереж", - підкреслили в спілці.

В заяві також йдеться, що поточний тариф не дозволяє обленерго виконувати свої фінансові зобов’язання, зокрема щодо закупівлі втрат електроенергії, сплати за передачу та диспетчеризацію,

"Спілка переконана, що Регулятор має всі необхідні інструменти для поглибленого розуміння проблеми та знаходження збалансованого рішення по перегляду тарифів, аби оператори системи розподілу мали можливість виконувати свої функції в повному об’ємі. Підняття тарифів 23-го травня дозволить знівелювати загрозу для мільйонів українців залишитися без електроенергії, надасть змогу ОСР якісніше підготуватися до наступного опалювального сезону та частково стабілізує дуже непросту ситуацію на енергоринку", - наголошують в об’єднані.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, ворожі обстріли завдали $8,3 млрд збитків українській енергоінфраструктурі.