Передумала: Британия отдала Маврикию стратегические острова Чагос

Великобритания подписала долгожданное соглашение о передаче Маврикию контроля над островами Чагос.

Это означает, что Великобритания откажется от суверенитета над территорией в Индийском океане и возьмет в аренду британско-американскую военную базу Диего-Гарсия - по цене 101 миллион фунтов стерлингов в год. Соглашение предусматривает аренду военной базы на 99 лет.

На пресс-конференции премьер-министр Кир Стармер заявил, что база имеет "чрезвычайно важное значение для Великобритании", поскольку ее использовали для развертывания самолетов для "уничтожения террористов в Ираке и Афганистане", а также для "предвидения угроз в Красном море и Индо-Тихоокеанском регионе".

Стармер пояснил, что, в случае, если Британия не заключила бы это соглашение, правовая ситуация означала бы, что они не могут помешать Китаю или любой другой стране создавать собственные базы на отдаленных островах или проводить совместные учения вблизи их базы.

Ведь, по его словам, база уже находилась под угрозой из-за юридических претензий Маврикия на острова Чагос, которые были признаны несколькими международными судами.

"Нам пришлось бы объяснить вам, британскому народу, и нашим союзникам, что мы потеряли контроль над этим жизненно важным активом... Ни одно ответственное правительство не могло бы допустить этого, поэтому нет другой альтернативы, кроме как действовать в национальных интересах Британии, согласившись на это соглашение", - подытожил он.