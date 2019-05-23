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ООН закликала Британію повернути Маврикію острови в Індійському океані

Новини » Політика    23.05.2019 - 02:52
ООН закликала Британію повернути Маврикію острови в Індійському океані
Ілюстративне фото (un.org)

Генасамблея ООН прийняла відповідну резолюцію

Генасамблея ООН закликала Велику Британію відмовитися від контролю над архіпелагом Чагос в Індійському океані, на який претендує Маврикій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що ООН прийняла резолюцію, що вимагає від Великої Британії повернути Маврикію острови Чагос.

У необов'язковій до виконання резолюції Генеральній Асамблеї 116 держав висловилися за і лише шість проти, що стало великим дипломатичним ударом для Великобританії.

П'ятдесят шість держав, включаючи Францію та Німеччину, утрималися. Маврикій каже, що змушений був відмовитися від архіпелагу в Індійському океані у 1965 році в обмін на свою незалежність.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй закликав Велику Британію відмовитися від контролю над островами архіпелагу Чагос в Індійському океані, визнавши незаконним їх відокремлення від Маврикія в 1965 році. 

Архіпелаг Чагос складається з семи атолів з більш як 60 тропічних островів. Постійних жителів примусово переселили на Маврікій та Сейшели в період з 1966 по 1973 роки.

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