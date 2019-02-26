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Суд ООН вимагає від Британії повернути Маврикію острови в Індійському океані

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 03:47
Суд ООН вимагає від Британії повернути Маврикію острови в Індійському океані
Фото: суд ООН (icj-cij.org)

На думку суду, Лондон неправомірно змусив населення островів залишити їх у 70-х

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй закликав Велику Британію відмовитися від контролю над островами архіпелагу Чагос в Індійському океані, визнавши незаконним їх відокремлення від Маврикія в 1965 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку суду, в 1970-х роках Лондон неправомірно змусив населення островів залишити ці території, щоб звільнити їх для авіабази Сполучених Штатів Америки.

В оприлюдненій заяві голови суду Абдулкаві Юсуфа йдеться, що Британія "має якомога швидше покласти кінець управлінню островами Чагос", передавши їх під контроль Маврикію.

Архіпелаг Чагос складається з семи атолів з більш як 60 тропічних островів. Постійних жителів примусово переселили на Маврікій та Сейшели в період з 1966 по 1973 роки.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що не бачить умов для мирної угоди з Японією щодо повернення їй Курильських островів, проте робота з мирної угоди триває.

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