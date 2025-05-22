Британия в последний момент заблокировала передачу архипелага с авиабазой Маврикию

Верховный суд Великобритании заблокировал передачу Маврикию архипелага Чагос в Индийском океане. Это произошло за несколько часов до подписания соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и BBC .

Соглашение о передаче архипелага должны были подписать в четверг, 22 мая. Постановление британского суда появилось около 2:25.

Иск в суд против Министерства иностранных дел Великобритании с обжалованием соглашения подали две женщины из племени Чагос Бернадетт Дюгасс и Бертрис Помпе, которые живут в Британии. По их мнению, британское правительство действует, пренебрегая правами народа Чагосу.

Премьер-министр Кир Стармер планировал вернуть острова Маврикию, сохраняя при этом контроль над американо-британской военной базой Диего-Гарсия. Соглашение считают противоречивым, потому что Великобритания также должна была бы заплатить миллиарды фунтов стерлингов Маврикию.

Также важным фактором остается, что Маврикий зависит от импорта из Китая.

Бывший министр обороны от Консервативной партии Грант Шаппс назвал план действующего британского правительства "сумасшедшим" из-за возможности шпионажа Китая за авиабазой. Его мнение разделяет бывший министр юстиции Роберт Дженрик.

"Британскую суверенную территорию отдают союзнику Китая, а миллиарды фунтов из кармана британских налогоплательщиков тратят на это "удовольствие"",- сказал он в комментарии Sky News.