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В пригороде Днепра раздались взрывы

Днепр, Понедельник 30 октября 2023 02:17
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В пригороде Днепра раздались взрывы Фото: в Днепре слышны взрывы ночью 30 октября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В пригороде Днепра раздались звуки взрывов сегодня ночью, 30 октября. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В пригороде Днепра слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Днепропетровской и ряде других областей Украины. Во время воздушной тревоги жителей призывают находиться в укрытиях.

Обстрелы Днепропетровской области

Напомним, утром 18 октября в Днепре и Запорожье также раздавались взрывы. Позже местные власти сообщили, что оккупанты ударили по селу Обуховка под Днепром.

В результате атаки было повреждено по меньшей мере 8 частных домов. Из-за действий российских террористов погибла 31-летняя женщина, мать двоих детей. Также четыре человека получили ранения.

Также взрывы в регионе были слышны 19 октября. Мониторинговые группы сообщали, что с севера оккупированного Крыма, а именно из района Джанкоя, были зафиксированы запуски баллистики в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

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Днепропетровская область Взрыв
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