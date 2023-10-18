Оккупанты ударили по частным домам под Днепром: есть жертва и раненые
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область в среду, 18 октября. Попали в частные дома Днепровского района, есть жертва и раненые.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака, Telegram-канал МВД Украины.
"Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали", - рассказал глава ОВА.
По словам главы ОВА, последствия атаки уточняются.
"Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали впоследствии", - добавил Лысак.
Как отметил Ермак, россияне ударили по частным домам в селе Обуховка Днепропетровской области, погибла 31-летняя женщина.
Последствия обстрела Обуховка Днепропетровской области 18 октября (t.me/ermaka2022)
Количество раненых возросло
По данным МВД Украины количество раненых возросло до 4 людей.
"Погибла 31-летняя женщина, 4 травмированы: россия в очередной раз ударила по гражданскому населению в Обуховке на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.
Кроме того, разбиты 8 частных домов в жилом секторе.
"Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь", - уточнили в ведомстве.
На месте обстрела Обуховки Днепровского района работают профильные службы (t.me/mvs_ukraine)
По данным главы ОВА Лысака, пострадавшие - три женщины и мужчина.
"Это женщины - 56, 65 и 75 лет. Но 35-летний мужчина. Трое из них в больнице в состоянии средней тяжести", - отметил он, уточнив, что погибла 31-летняя женщина.
Последствия обстрелов Днепровского района 18 октября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Взрывы в Днепре и Запорожье
Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье утром 18 октября. На востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Добавим, что в Запорожье взрывы раздаются уже во второй раз с начала суток. До этого оккупанты попали в многоэтажку в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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