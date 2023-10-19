В Днепре и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье в четверг, 19 октября. В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Днепре и Запорожье раздались после 12:50. Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе на востоке Украины, а жителей Днепра и Запорожья призвали находиться в укрытиях.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук также призвал горожан не игнорировать тревогу.

Мониторинговые группы сообщают, что с севера оккупированного Крыма, а именно из района Джанкоя были запуски баллистики в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Обновлено в 13:37

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за вражеской атаки в Днепровском районе произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:55

Обстрел Днепропетровской области

Напомним, утром 18 октября в Днепре и Запорожье также раздавались взрывы. Позже местные власти сообщили, что оккупанты ударили по селу Обуховка под Днепром.

В результате атаки было повреждено по меньшей мере 8 частных домов. Из-за действий российских террористов погибла 31-летняя женщина, мама двоих детей. Также четыре человека получили ранения.