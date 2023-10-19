В Днепре и Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье в четверг, 19 октября. В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Днепре и Запорожье раздались после 12:50. Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе на востоке Украины, а жителей Днепра и Запорожья призвали находиться в укрытиях.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук также призвал горожан не игнорировать тревогу.
Мониторинговые группы сообщают, что с севера оккупированного Крыма, а именно из района Джанкоя были запуски баллистики в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.
Обновлено в 13:37
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за вражеской атаки в Днепровском районе произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:55
Обстрел Днепропетровской области
Напомним, утром 18 октября в Днепре и Запорожье также раздавались взрывы. Позже местные власти сообщили, что оккупанты ударили по селу Обуховка под Днепром.
В результате атаки было повреждено по меньшей мере 8 частных домов. Из-за действий российских террористов погибла 31-летняя женщина, мама двоих детей. Также четыре человека получили ранения.
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